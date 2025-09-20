Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV Verbrechen - Blutige Spuren zur Wahrheit

Kabel Eins
Staffel 2024
Folge 10
vom 20.09.2025
45 Min.
Ab 12

Im Frankfurt der 90er Jahre werden Prostituierte umgebracht und bestialisch zerstückelt. Die Fälle bleiben jahrzehntelang ein Rätsel - bis eine Frau beim Aufräumen des Nachlasses ihres verstorbenen Vaters eine grausige Entdeckung macht. Fast ebenso lange sorgt ein Fall aus Bayern für Aufsehen: In Rottach Egern am Tegernsee wird im Oktober 2008 eine Rentnerin tot in ihrer Wohnung gefunden. Es soll 14 Jahre dauern, bis die Spur endlich zur Wahrheit führt.

