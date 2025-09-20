SPIEGEL TV Verbrechen - Blutige Spuren zur WahrheitJetzt kostenlos streamen
Im Frankfurt der 90er Jahre werden Prostituierte umgebracht und bestialisch zerstückelt. Die Fälle bleiben jahrzehntelang ein Rätsel - bis eine Frau beim Aufräumen des Nachlasses ihres verstorbenen Vaters eine grausige Entdeckung macht. Fast ebenso lange sorgt ein Fall aus Bayern für Aufsehen: In Rottach Egern am Tegernsee wird im Oktober 2008 eine Rentnerin tot in ihrer Wohnung gefunden. Es soll 14 Jahre dauern, bis die Spur endlich zur Wahrheit führt.
