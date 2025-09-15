Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Krasse Kneipe, krasser Kiez - Heimat Elbschlosskeller

SAT.1Staffel 2024Folge 21vom 15.09.2025
Krasse Kneipe, krasser Kiez - Heimat Elbschlosskeller

Folge 21: Krasse Kneipe, krasser Kiez - Heimat Elbschlosskeller

45 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Mitten auf der Hamburger Reeperbahn liegt der Elbschlosskeller - bekannt als Deutschlands härteste Kneipe. Rund um die Uhr geöffnet, ist sie Party-Hotspot für Touristen, Treffpunkt für echte Kiez-Originale und zugleich Zufluchtsort für Gestrandete. Inhaber Daniel bietet Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, Hoffnung und Unterstützung. Die Reportage erzählt die Geschichten, die hinter den Kulissen von Deutschlands härtester Kneipe geschrieben werden.

