Mein täglich Brot ... Backen wie die Besten

SAT.1Staffel 2024Folge 23vom 22.09.2025
45 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Deutschland ist Brotweltmeister: Über 3.200 Brotsorten, 53 Kilo Verbrauch pro Kopf. Die Meisterbäckerinnen Johanna Lenhardt und Lea Wagner wollen nun auch den Weltmeistertitel holen - gefordert sind Können, Kreativität und Präzision. Die "Wildbakers" verraten Tipps und Tricks für das perfekte Baguette-Brot. Handwerksbäcker Andreas Schwab setzt auf regionale Zutaten, lange Teigreife und traditionelle Rezepte.

