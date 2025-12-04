Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

Wrestling-Wahnsinn. Warum Frauen in den Ring steigen

Kabel EinsStaffel 2024Folge 28vom 04.12.2025
Wrestling-Wahnsinn. Warum Frauen in den Ring steigen

Wrestling-Wahnsinn. Warum Frauen in den Ring steigenJetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 28: Wrestling-Wahnsinn. Warum Frauen in den Ring steigen

45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Spektakuläre Shows, einstudierte Kämpfe, echte Schmerzen. Die erfolgreichen Wrestlerinnen Jazzy Gabert und Laura Fischer müssen sich im Ring immer wieder aufs Neue beweisen. Was bringt Frauen dazu, solch brutalen Sport zu treiben?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPIEGEL TV - Reportage
Kabel Eins
SPIEGEL TV - Reportage

SPIEGEL TV - Reportage

Alle 3 Staffeln und Folgen