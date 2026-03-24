Die Krawallschlichter - Eure Sicherheit ist unser JobJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 24.03.2026: Die Krawallschlichter - Eure Sicherheit ist unser Job
46 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Polizisten, Türsteher und Security-Mitarbeiter sind da, um Konflikte zu stoppen, bevor sie außer Kontrolle geraten. Für die Männer und Frauen der Sicherheits-Branche zählen Deeskalation unter Druck, klare Ansagen und ein kühler Kopf. Professionelles Auftreten und der richtige Ton sind Pflicht - egal ob gegenüber einem alkoholisierten Partygast oder pöbelnden Passanten. "Spiegel TV" begleitet Security-Mitarbeiter bei der Arbeit und ist hautnah bei Kontrollen und Konflikten dabei.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1