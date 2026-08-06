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SpongeBob Schwammkopf

Wirbelhirn / Meerjungfraukopf

NickelodeonFolge vom 06.08.2026
Wirbelhirn / Meerjungfraukopf

Wirbelhirn / MeerjungfraukopfJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 06.08.2026: Wirbelhirn / Meerjungfraukopf

23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick sind begeistert von einem Spielzeug, das das Gehirn zum Fliegen bringt. SpongeBob und Patrick geben vor, ihre liebsten Superhelden Meerjungfraumann und Blaubarsch-Bube zu sein. Doch dann tauchen deren Erzfeinde auf.

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