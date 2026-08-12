Fundsachen / Flucht vor dem FahrerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.08.2026: Fundsachen / Flucht vor dem Fahrer
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Ein Spielzeug ist verschwunden. SpongeBob soll es suchen. Doch dabei verirrt er sich selber in den Fundsachen und ist daraufhin ebenfalls verschwunden. Ein Sträfling ist entflohen. SpongeBob hält diesen irrtümlich für seinen neuen Fahrlehrer.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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