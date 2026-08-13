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SpongeBob Schwammkopf

Verwilderte Freunde / Im Tiefsee-Tiefschlaf

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Verwilderte Freunde / Im Tiefsee-Tiefschlaf

Verwilderte Freunde / Im Tiefsee-TiefschlafJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.08.2026: Verwilderte Freunde / Im Tiefsee-Tiefschlaf

22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Der Mond verwandelt alle Unterwasserbewohner in wilde Tiere und Sandy ist die einzige, die die anderen retten kann. Patrick schlafwandelt und SpongeBob versucht alles, um ihn aufzuwecken.

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