Verwilderte Freunde / Im Tiefsee-TiefschlafJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.08.2026: Verwilderte Freunde / Im Tiefsee-Tiefschlaf
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Der Mond verwandelt alle Unterwasserbewohner in wilde Tiere und Sandy ist die einzige, die die anderen retten kann. Patrick schlafwandelt und SpongeBob versucht alles, um ihn aufzuwecken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central