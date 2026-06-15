Wer schläft, verliert / Krosses CateringJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.06.2026: Wer schläft, verliert / Krosses Catering
23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick versuchen, Thaddäus für sein Vorspielen zu wecken, doch sie scheitern. Mr. Krabs wird für ein nobles Catering gebucht. Die Kundschaft scheint jedoch eine Nummer zu groß zu sein.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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