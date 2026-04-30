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SpongeBob Schwammkopf

Klopf, klopf, wer ist da? / Zimmergenosse des Grauens

NickelodeonFolge vom 30.04.2026
Klopf, klopf, wer ist da? / Zimmergenosse des Grauens

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 30.04.2026: Klopf, klopf, wer ist da? / Zimmergenosse des Grauens

22 Min.Folge vom 30.04.2026

SpongeBob passt auf Mr. Krabs' Haus auf und ergreift extreme Maßnahmen, um sicherzustellen, dass niemand einbricht. // Thaddäus muss sich mit Patrick ein Zimmer teilen, aber sein herrisches Verhalten färbt mehr auf Patrick ab, als ihm lieb ist.

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