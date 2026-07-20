Die Hütte im Seetang / Krasses VerlangenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 20.07.2026: Die Hütte im Seetang / Krasses Verlangen
22 Min.Folge vom 20.07.2026
Perla unternimmt mit ihren Freundinnen einen Ausflug zu einer Hütte in den Wäldern. Sie erleben zusammen ein Wochenende voller lustiger und alberner Streiche. Mr. Krabs hat ein geheimes Verlangen nach etwas ganz Speziellem.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
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