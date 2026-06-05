Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für allesJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.06.2026: Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für alles
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Die neue Vertretungslehrerin von Mrs. Puff gibt SpongeBob einen Crashkurs im Autofahren. Als Mr. Krabs und Plankton eine Quelle mit Wunderfett unter ihren Restaurants entdecken, müssen die beiden sich zusammenschließen und zusammenarbeiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central