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SpongeBob Schwammkopf

Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für alles

NickelodeonFolge vom 05.06.2026
Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für alles

Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für allesJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.06.2026: Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für alles

22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Die neue Vertretungslehrerin von Mrs. Puff gibt SpongeBob einen Crashkurs im Autofahren. Als Mr. Krabs und Plankton eine Quelle mit Wunderfett unter ihren Restaurants entdecken, müssen die beiden sich zusammenschließen und zusammenarbeiten.

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