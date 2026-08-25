Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Nosferatu / Slappy vertreibt sich die Zeit

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Nosferatu / Slappy vertreibt sich die Zeit

Nosferatu / Slappy vertreibt sich die ZeitJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.08.2026: Nosferatu / Slappy vertreibt sich die Zeit

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Als Thaddäus wesentlich die Post von Nosferatu erhält, wagt er sich zu dessen Burg. Währenddessen verbringt Slappy, der Assistent von Nosferatu, etwas Zeit alleine. In der Zeit besucht er Bikini Bottom und ist dort zu Besuch.

Alle verfügbaren Folgen