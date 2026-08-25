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SpongeBob Schwammkopf

Willkommen in Binär-Bottom / SpongeBot Kabelkopf / Sandroid

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Willkommen in Binär-Bottom / SpongeBot Kabelkopf / Sandroid

Willkommen in Binär-Bottom / SpongeBot Kabelkopf / SandroidJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.08.2026: Willkommen in Binär-Bottom / SpongeBot Kabelkopf / Sandroid

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

In einer alternativen Realität wird Bikini Bottom nur von Robotern bewohnt. // Mr. Krabs montiert ein verfluchtes Bezahltelefon in der Krossen Krabbe. // OpaPat reist durch die Zeit, um nach Hause zu kommen.

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