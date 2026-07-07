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SpongeBob Schwammkopf

Captain Winzling / Flug ins Paradies

NickelodeonFolge vom 07.07.2026
Captain Winzling / Flug ins Paradies

Captain Winzling / Flug ins ParadiesJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 07.07.2026: Captain Winzling / Flug ins Paradies

21 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6

Der Meeresschwamm SpongeBob Schwammkopf lebt in einer umgebauten Ananas in der Unterwasserstadt Bikini Bottom. Der gut gelaunte Schwamm liebt seinen Job in einem Burgerrestaurant und verbringt seine Freizeit meistens mit seinem besten Freund Patrick.

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