Captain Winzling / Flug ins ParadiesJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 07.07.2026: Captain Winzling / Flug ins Paradies
21 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6
Der Meeresschwamm SpongeBob Schwammkopf lebt in einer umgebauten Ananas in der Unterwasserstadt Bikini Bottom. Der gut gelaunte Schwamm liebt seinen Job in einem Burgerrestaurant und verbringt seine Freizeit meistens mit seinem besten Freund Patrick.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central