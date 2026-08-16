Tentakel TV / Ich liebe tanzenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.08.2026: Tentakel TV / Ich liebe tanzen
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Thaddäus’ Lieblingssendung im Offenen Kanal wurde abgesetzt. Doch sein Entsetzen weicht bald der Entschlussfreude, und so geht er selbst auf Sendung. Doch als seine Freunde ihn auf der Mattscheibe sehen, drängt es sie ebenfalls vor die Kamera - und die Show läuft aus dem Ruder... // Der talentierte Hobbytänzer SpongeBob fällt einer Agentin auf, die ihn prompt zu einem Vortanzen einlädt. Das passt dem ehrgeizigen Amateurtänzer Thaddäus natürlich ganz und gar nicht. Daher versucht er, SpongeBob durch härtestes Tanztraining aus dem Verkehr zu ziehen, um selbst zum Zuge zu kommen...
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central