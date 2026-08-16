Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Tentakel TV / Ich liebe tanzen

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Tentakel TV / Ich liebe tanzen

Tentakel TV / Ich liebe tanzenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 16.08.2026: Tentakel TV / Ich liebe tanzen

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Thaddäus’ Lieblingssendung im Offenen Kanal wurde abgesetzt. Doch sein Entsetzen weicht bald der Entschlussfreude, und so geht er selbst auf Sendung. Doch als seine Freunde ihn auf der Mattscheibe sehen, drängt es sie ebenfalls vor die Kamera - und die Show läuft aus dem Ruder... // Der talentierte Hobbytänzer SpongeBob fällt einer Agentin auf, die ihn prompt zu einem Vortanzen einlädt. Das passt dem ehrgeizigen Amateurtänzer Thaddäus natürlich ganz und gar nicht. Daher versucht er, SpongeBob durch härtestes Tanztraining aus dem Verkehr zu ziehen, um selbst zum Zuge zu kommen...

Alle verfügbaren Folgen