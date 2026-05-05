Die Flenn-Wette / Der Sommerjob
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.05.2026: Die Flenn-Wette / Der Sommerjob
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Als emotionaler Schwamm kann SpongeBob eine rechte Heulboje sein, sehr zum Ärger seines Kollegen Thaddäus. Der mag gar nicht glauben, dass SpongeBob es schafft, vom frühen Nachmittag bis Mitternacht nicht zu weinen. So schließen die beiden eine Wette ab - mit, so viel sei verraten, einem äußerst knappen Ergebnis. // Mrs. Puff freut sich ganz besonders auf den Sommer, weil der zehn Wochen ohne SpongeBob verspricht. Doch erneut hat sie sich zu früh gefreut und erneut kann sie ihrem gelben Schicksal nicht entrinnen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 11, Season 11-12, Season 12-14, Season 14-16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12, Season 12-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central