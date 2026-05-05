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SpongeBob Schwammkopf

Geistifiziert / Der spinnt, der Spind

NickelodeonFolge vom 05.05.2026
Geistifiziert / Der spinnt, der Spind

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.05.2026: Geistifiziert / Der spinnt, der Spind

22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick stören mit Thaddäus’ Rasenmäher die Geisterruhe des Fliegenden Holländers und rasieren ihm dabei auch noch den Bart ab. Zur Strafe werden sie ebenfalls in Geister verwandelt, was ihnen als Daseinsmodell aber bereits nach kurzer Zeit außerordentlich missfällt... // Thaddäus pocht gegenüber Mr. Krabs auf einen sicheren Ort zur Unterbringung seiner Klarinette. Der stellt daraufhin seinen alten Marinespind zur Verfügung. Kollege SpongeBob wiederum verwandelt das alte, verrostete Ding erst in ein Schmuckstück und dann in ein immer gigantischeres Lager, ja Logistikzentrum gar, aus dem Thaddäus kaum noch herausfindet...

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