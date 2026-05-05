Geistifiziert / Der spinnt, der SpindJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.05.2026: Geistifiziert / Der spinnt, der Spind
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick stören mit Thaddäus’ Rasenmäher die Geisterruhe des Fliegenden Holländers und rasieren ihm dabei auch noch den Bart ab. Zur Strafe werden sie ebenfalls in Geister verwandelt, was ihnen als Daseinsmodell aber bereits nach kurzer Zeit außerordentlich missfällt... // Thaddäus pocht gegenüber Mr. Krabs auf einen sicheren Ort zur Unterbringung seiner Klarinette. Der stellt daraufhin seinen alten Marinespind zur Verfügung. Kollege SpongeBob wiederum verwandelt das alte, verrostete Ding erst in ein Schmuckstück und dann in ein immer gigantischeres Lager, ja Logistikzentrum gar, aus dem Thaddäus kaum noch herausfindet...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 11, Season 11-13, Season 13-14, Season 14-16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central