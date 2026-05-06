Legenden aus Bikini Bottom - Monsterbesuch in Bikini Bottom / Legenden aus Bikini Bottom - Willkommen im Bikini-Bottom-DreieckJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 06.05.2026: Legenden aus Bikini Bottom - Monsterbesuch in Bikini Bottom / Legenden aus Bikini Bottom - Willkommen im Bikini-Bottom-Dreieck
22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Zufällig begegnet Patrick einem riesigen Monster. Schnell freunden sich die beiden an. Auch SpongeBob ist die Kreatur sympathisch; nur dessen Art, mit den Wohnstätten seiner Spielkameraden umzugehen, stößt, nun ja, nicht auf ungeteilten Beifall. Schließlich muss das Monster die Stadt verlassen, findet aber dank SpongeBob dennoch seine Bestimmung... // SpongeBob und seinen Freunden kommen auf ungeklärte Art immer mehr Besitztümer abhanden. Bald zieht ein gespenstischer Nebel auf, der geheimnisvolle Gesang der Meerjungfrauen hebt an, und -schwupps! - findet man sich im Bikini-Bottom-Dreieck wieder. Also dort, wo nichts und niemand mehr wegkommt. Was tun?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 11, Season 11-13, Season 13-14, Season 14-16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central