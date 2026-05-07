Untergraben / Das Karate-GenieJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 07.05.2026: Untergraben / Das Karate-Genie
22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Thaddäus untersagt seinen beiden Nachbarn, bei ihren Spielen über sein Grundstück zu rennen. Daraufhin legen SpongeBob und Patrick ein kompliziertes Tunnelsystem unter Thaddäus' Grundstück an und untergraben damit dessen Hausfundamente - leider nicht nur die. // Widerwillig, aber einem gegebenen Versprechen folgend, gibt SpongeBob Patrick Karateunterricht. Schnell geht ein neuer Seestern am Karatehimmel auf! Nichts hält dem Schlag von Patricks Handkante stand. Leider kommt er auf den Geschmack und steigert sich in eine kaum aufzuhaltende Zerstörungswut hinein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 11, Season 11-13, Season 13-14, Season 14-16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central