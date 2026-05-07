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SpongeBob Schwammkopf

Untergraben / Das Karate-Genie

NickelodeonFolge vom 07.05.2026
Untergraben / Das Karate-Genie

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 07.05.2026: Untergraben / Das Karate-Genie

22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6

Thaddäus untersagt seinen beiden Nachbarn, bei ihren Spielen über sein Grundstück zu rennen. Daraufhin legen SpongeBob und Patrick ein kompliziertes Tunnelsystem unter Thaddäus' Grundstück an und untergraben damit dessen Hausfundamente - leider nicht nur die. // Widerwillig, aber einem gegebenen Versprechen folgend, gibt SpongeBob Patrick Karateunterricht. Schnell geht ein neuer Seestern am Karatehimmel auf! Nichts hält dem Schlag von Patricks Handkante stand. Leider kommt er auf den Geschmack und steigert sich in eine kaum aufzuhaltende Zerstörungswut hinein.

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