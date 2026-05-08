Quallenfischendes Seifenblasenbläserpack / Ein Tintenfisch zum VerliebenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.05.2026: Quallenfischendes Seifenblasenbläserpack / Ein Tintenfisch zum Verlieben
Patrick möchte sich ein paar Dollar dazuverdienen und daher seinen Vorgarten vermieten. Thaddäus ist davon wenig begeistert – bis der erste Mietinteressent eintrifft, ein künstlerisch-musisch interessierter Herr, der gern Tee trinkt. Thaddäus’ Begeisterung bekommt allerdings einen herben Dämpfer, als er von der heftigen Abneigung seines potentiellen Nachbarn gegen Quallenfischer und Seifenblasenbläser erfährt. Hektisch versucht er nun, SpongeBob und Patrick fern zu halten, und das Unheil nimmt seinen erwartungsgemäßen Lauf... // Völlig unerwartet verliebt sich Thaddäus Knall auf Fall in eine Kundin der Krossen Krabbe. Nachdem SpongeBob seinem Kollegen ein Date mit der Angebeteten verschafft hat, geht er mit ihm die Details einer solchen ersten Verabredung am praktischen Beispiel durch – bis Thaddäus der Geduldsfaden reißt...