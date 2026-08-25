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SpongeBob Schwammkopf

Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe

Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der LiebeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.08.2026: Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick spielen ein Freundschaftsquiz, doch Patrick kann nicht einmal die einfachsten Fragen beantworten. Tief enttäuscht von solcher Ignoranz zieht SpongeBob sich zurück und leidet mehr oder weniger still vor sich hin. Und was macht Patrick? // Ein Zufall will es, dass Perla und SpongeBob im selben Boot sitzen, wenn auch nur während einer Fahrt im Vergnügungspark. Doch diese Fahrt dauert lange – und sie hat es in sich, nicht zuletzt dank Patrick, der das Fahrgerät zwar unabsichtlich, aber umso nachhaltiger sabotiert...

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