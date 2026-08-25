Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der LiebeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 25.08.2026: Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe
22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick spielen ein Freundschaftsquiz, doch Patrick kann nicht einmal die einfachsten Fragen beantworten. Tief enttäuscht von solcher Ignoranz zieht SpongeBob sich zurück und leidet mehr oder weniger still vor sich hin. Und was macht Patrick? // Ein Zufall will es, dass Perla und SpongeBob im selben Boot sitzen, wenn auch nur während einer Fahrt im Vergnügungspark. Doch diese Fahrt dauert lange – und sie hat es in sich, nicht zuletzt dank Patrick, der das Fahrgerät zwar unabsichtlich, aber umso nachhaltiger sabotiert...
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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