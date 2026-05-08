Krosse Dogs / Das Wrack der Mauna LoaJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.05.2026: Krosse Dogs / Das Wrack der Mauna Loa
Mehr zum Zeitvertreib formt SpongeBob aus Hackfleischresten ein Würstchen. Bei der Kundschaft stößt die Kreation auf Begeisterung, und bald stellt Mr. Krabs das Angebot voll auf „Krosse Dogs“ um – mit der Konsequenz, dass die Krabbenburger von der Karte und der Grill aus der Küche verbannt werden. Dies ist nun gar nicht in SpongeBobs Sinn, und bald beginnt er, Widerstand zu leisten... // Beim Spielen stoßen SpongeBob und Patrick zufällig auf ein altes Schiffswrack. Die Mauna Loa war einst wohl ein Piratensegler und bietet den beiden einen idealen Spielplatz. Doch als Mr. Krabs trotz aller Geheimhaltungsversuche Wind davon bekommt, ist es aus mit der Idylle, denn die Geldgier lässt SpongeBobs Chef einmal mehr alle Hemmungen beiseite wischen...