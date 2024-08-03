Folge vom 03.08.2024
Aughrim – das GeisterdorfJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 03.08.2024: Aughrim – das Geisterdorf
44 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 12
Vogue Williams und ihr Team sind auf dem Weg in den wilden Westen Irlands, denn im Dorf Aughrim gibt es ein Problem, bei dem selbst der Pfarrer ratlos ist: Nächtliches Heulen, Skelette und kopflose Reiter verstören dort die Einheimischen. Oft klingt es, als würde jemand umgebracht. Die Experten freuen sich, dass sie hier ein ganzes Spuk-Dorf untersuchen können, in dem viele Leute paranormale Erlebnisse hatten. Damit stehen ihre Chancen besser, mit den Geistern zu kommunizieren. Aughrim ist bekannt für eine Schlacht im 17. Jahrhundert, bei der Tausende von Soldaten starben und die heute noch allgegenwärtig scheint.
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.