Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 10.08.2024: Der Elementardämon
44 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 12
Im Herzen Irlands liegt einer der gruseligsten Spukorte des Landes: Leap Castle. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert vom O’Caroll-Clan erbaut, der für seine Blutrünstigkeit berüchtigt war. Bei Grabungen fand man drei Wagenladungen voller Knochen. Nun soll dort ein besonders bösartiger Geist hausen, und das Experten-Team um Vogue Williams will das Geheimnis um den so genannten „Elementardämon“ lüften. Doch es gibt nicht nur einen Dämon: In der Burg soll es von Geistern nur so wimmeln. Und da Leap Castle einst Schauplatz extremer Gewalt war, erwartet das Team auch viel Recherchearbeit in dem düsteren Gemäuer.
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.