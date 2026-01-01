Spooked - Geisterjagd in Irland
Ab 12
Ab 12
Spooked - Geisterjagd in Irland
In sämtlichen Regionen Irlands häufen sich die Berichte über paranormale Aktivität, überraschend viele Menschen haben mit übersinnlichen Ereignissen zu kämpfen. Model und Moderatorin Vogue Williams ist Irin und war schon immer vom Übernatürlichen fasziniert. Deshalb hat sie das berühmte Medium Chris Fleming kontaktiert, um unheimliche Phänomene zusammen mit ihm zu erforschen. Und es gibt weitere erstklassige Verstärkung für das Ghosthunter-Team: Ryan O’Neil, der mit modernster Technik neue Einblicke in die Welt der Geister ermöglicht, und Parapsychologin Dr. Evelyn Hollow, die dem Unerklärlichen mit wissenschaftlicher Analyse auf den Grund geht.
Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.