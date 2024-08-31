Die Banshee von Ardgillan CastleJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 31.08.2024: Die Banshee von Ardgillan Castle
45 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Schon als Kind hörte Vogue Gruselgeschichten über Ardgillan Castle, in dessen Nähe sie aufwuchs. Nun tritt sie mit ihrem Expertenteam an, um die Geheimnisse der alten Burg zu lüften. Sie ist seit Jahrzehnten öffentlich zugänglich, doch in letzter Zeit ...
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.