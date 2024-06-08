Geister mit gebrochenen HerzenJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 08.06.2024: Geister mit gebrochenen Herzen
44 Min.Folge vom 08.06.2024Ab 12
Die Geschichte von Dumfriesshire an der Südküste Schottlands ist blutgetränkt und der perfekte Nährboden für paranormale Aktivität. Hier liegt auch die mittelalterliche sagenumwobene Festung Comlongon Castle. Anwohner berichten von einem weiblichen Geist auf der Festungsmauer. Außerdem wurde eine Schattengestalt in den Fluren des verlassenen Herrenhauses gesehen. Der Legende nach haben sich hier zwei Frauen ineinander verliebt und ein grausames Ende auf der Burg gefunden. Diese dunkle Geschichte soll sich in das Gemäuer eingebrannt haben. Gail und ihre Kollegen wollen mehr darüber herausfinden.
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.