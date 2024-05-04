Die gepeinigten Seelen von StirlingJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 04.05.2024: Die gepeinigten Seelen von Stirling
44 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Die Ermittlungen führen die Experten nach Stirling, dessen altes Gefängnis eine blutige Geschichte hat. Es wurde 1847 nach damals modernsten Standards gebaut, erlangte aber schnell einen schlechten Ruf, weil es immer überfüllt war. Hier wurden Menschen gefoltert und hingerichtet, selbst Kinder wurden eingesperrt. 1888 wurde es in ein Militärgefängnis umgewandelt. Die leidvolle Geschichte gequälter Seelen in Gefängniszellen hat ihre Spuren hinterlassen: Augenzeugen berichten von starker paranormaler Aktivität und von Kinderschreien, auch Schattenwesen wurden gesichtet. Könnte hier ein Poltergeist sein Unwesen treiben?
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.