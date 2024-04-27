Die Geister von Bannockburn Jetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 27.04.2024: Die Geister von Bannockburn
45 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12
Das Experten-Team ist auf dem Weg zum Bannockburn House nahe der schottischen Stadt Stirling. Dem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert eilt sein unheimlicher Ruf voraus: In jedem Zimmer soll es paranormale Aktivität geben, dazu kommen Geister, die Frauen belästigen, ein bösartiges Wesen im Keller und tote Soldaten, die im Garten herumstreifen. Das Gebäude steht auf einem ehemaligen Schlachtfeld, auf dem der schottische König Robert einst das englische Heer besiegte. Medium Chris wird mit seinen Kollegen die Nacht in dem gruseligen Anwesen zu verbringen, um die paranormalen Hotspots zu finden.
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.