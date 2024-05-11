Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 11.05.2024: Der Poltergeist im Theater
44 Min.Folge vom 11.05.2024Ab 12
Im schottischen Glasgow gibt es viel paranormale Aktivität, besonders heftig spukt es jedoch im Tron Theater. Es steht auf den Grundmauern einer alten Kirche, die während eines satanischen Rituals abbrannte. Seitdem gibt es Berichte über dunkle Gestalten mit Kapuzen, gespenstische Kinder und Poltergeist-Angriffe. Außerdem ist es ganz in der Nähe von Gallowgate, wo tausende Gefangene gehängt wurden. Das Experten-Team will herausfinden, um welche Art Spuk es sich hier handelt. Hat die satanische Brandstiftung ein Portal geöffnet? Um Antworten zu bekommen, halten sie Nachtwache auf der gruseligsten Bühne Schottlands.
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.