Sport 20
Folge vom 22.07.2026: Sport 20 vom 22.07.2026
13 Min.Folge vom 22.07.2026
Trauer um Sportreporter-Ikone Michael Kuhn | Kanuten überraschen mit WM-Bronze | Chelsea stellt neuen Rekordtransfer in Premier League auf | "WM-Beben": Seismische Signale beim WM-Finale gemessen | Tour de France: Philipsen sprintet zu Tagessieg | Nachwuchstalente trainieren mit Kletter-Star Schubert | Weltpremiere: Stunt-Biker Schwärzler springt vom Heißluftballon
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