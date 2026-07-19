Sport 20
Folge vom 19.07.2026: Sport 20 vom 19.07.2026
14 Min.Folge vom 19.07.2026
Dramatisches Aus für Vingegaard | Torspektakel bei Spiel um Platz drei | Begeisterung bei spanischen Fans | Pariasek: Das Sicherheitskonzept beim Endspiel | WM-Fieber beim Public Viewing | Gelungene Generalprobe für Rapid gegen HSV | Rodionov im Kitzbühel-Hauptbewerb | Miedler feiert Doppelsieg in Gstaad | Tsitsipas feiert Comeback-Titel | Straka beendet British Open auf Rang 67
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