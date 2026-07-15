Sport 20
Folge vom 15.07.2026: Sport 20 vom 15.07.2026
12 Min.Folge vom 15.07.2026
England dürstet nach dem Fußball-WM-Titel | Lewandowski folgt Messi in die Major League Soccer | Wärenskjold schlägt auf Rekordetappe zu | Bontus auf Erkundungstour für Olympia 2028 | Scheffler will sich in England für Pleite rehabilitieren | So kommen Breitensportler gut durch die Hitzewelle | Burgenländische Kartfahrerin Lena Pichler im Porträt
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF SPORT +