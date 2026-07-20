Sport 20
Folge vom 20.07.2026: Sport 20 vom 20.07.2026
13 Min.Folge vom 20.07.2026
Das war die Fußball-WM 2026 | Spanische Fans feiern ihr Fußballnationalteam | Argentinier trauern vergebener Titelverteidigung nach | Pröll (ÖFB) lobt Fußball-WM | Tormann Schlager wechselt nach WM zu Werder Bremen | Englands Sturmlegende Kevin Keegan gestorben | Antonelli mausert sich zum Formel-1-WM-Favoriten | Tiroler räumen bei Cross-Country-Staatsmeisterschaften ab
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