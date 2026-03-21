Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 21.03.2026: Die Schlacht um Ohio
45 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
In der vorletzten Saison wurde Clubbesitzer Jimmy Haslam nach einer Niederlage gegen die New York Jets von einer Flasche getroffen. Ein solcher Vorfall soll sich nicht wiederholen. Deshalb beobachten fast eintausend Sicherheitskräfte beim Derby zwischen den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals das Geschehen. Ein Fan wird den Kickoff nicht hautnah in der Arena miterleben, denn er ist zu betrunken und wird nicht eingelassen. Die Security-Mitarbeiter erhalten zudem einen Hinweis. Im Stadion befindet sich offenbar auch ein Mann, gegen den ein Haftbefehl vorliegt.
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
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