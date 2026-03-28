Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 28.03.2026: Schneeengel
44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Bei kalter Witterung tragen die Fans häufig mehrere Kleidungsschichten, unter denen sich leicht Gegenstände verstecken lassen. Dennoch müssen die Sicherheitskräfte bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gewährleisten, dass niemand verbotene Gegenstände ins Stadion einschmuggelt. Wenn Schnee fällt, besteht zusätzlich Rutschgefahr, was zu Verletzungen führen kann. Und in dieser Woche sind die Pittsburgh Steelers zu Gast in Ohio. Bei Spielen gegen den Erzrivalen ist die Stimmung in der Arena aufgeheizt. Haben die Sicherheitskräfte die Situation unter Kontrolle?
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.