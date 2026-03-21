Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 21.03.2026: Vorteil Videobeweis
44 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Eine Rangelei am Aufgang: Zwischen Fans der Cleveland Browns und der Baltimore Ravens kommt es im Stadion zu Handgreiflichkeiten. Der Sicherheitsdienst trennt die Raufbolde voneinander. Aber es lässt sich nur schwer feststellen, wer die Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen hat. Beide Lager bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. In Block 1-0-6 kümmern sich Sanitäter um eine ohnmächtige Person. Der Mann hat sich zuvor übergeben, deshalb muss auch der Putzdienst ran. Und eine Besucherin vermisst in der Arena ihren Verlobten. Die Frau ist sichtlich aufgelöst.
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
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