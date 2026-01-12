Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stadtlabor

Wiens Weg zur City ohne Verschwendung

krone.tvStaffel 1Folge 1vom 12.01.2026
Wiens Weg zur City ohne Verschwendung

Wiens Weg zur City ohne VerschwendungJetzt kostenlos streamen

Stadtlabor

Folge 1: Wiens Weg zur City ohne Verschwendung

42 Min.Folge vom 12.01.2026

Der Wiener Weg der „Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft“, wurde vor kurzem im Wiener "Stadtlabor" präsentiert: Im Mittelpunkt steht das Thema Ressourcenschonung – also der achtsame Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Im Fokus: Die 33 „Hebel“, wie Wien zur Stadt ohne Verschwendung werden soll, vom Alltagskonsum über Abfallbehandlung bis hin zum Thema Lebensmittel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stadtlabor
krone.tv
Stadtlabor

Stadtlabor

Alle 1 Staffeln und Folgen