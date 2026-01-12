Wiens Weg zur City ohne VerschwendungJetzt kostenlos streamen
Stadtlabor
Folge 1: Wiens Weg zur City ohne Verschwendung
42 Min.Folge vom 12.01.2026
Der Wiener Weg der „Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft“, wurde vor kurzem im Wiener "Stadtlabor" präsentiert: Im Mittelpunkt steht das Thema Ressourcenschonung – also der achtsame Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Im Fokus: Die 33 „Hebel“, wie Wien zur Stadt ohne Verschwendung werden soll, vom Alltagskonsum über Abfallbehandlung bis hin zum Thema Lebensmittel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stadtlabor
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Unterhaltung, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen