Tauschen, Reparieren – so geht KreislaufwirtschaftJetzt kostenlos streamen
Stadtlabor
Folge 3: Tauschen, Reparieren – so geht Kreislaufwirtschaft
42 Min.Folge vom 12.01.2026
Die Stadt Wien baut voll auf Kreislaufwirtschaft! Das Tauschen, Reparieren und Wiederverwenden von Produkten soll künftig durch vielzählige im Grätzl angebotene Dienstleistungen und Lebensmittel im Alltag praktisch möglich und leicht zugänglich sein. Im Fokus: Reparatur, Rückgabe, Sammlung und Wiederverwendung im unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld! Wie lässt sich die Lebensmittelverschwendung vermeiden und wie gelangt man leicht zu und biologisch produzierten Lebensmitteln?
Genre:Wissenschaft, Unterhaltung, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen