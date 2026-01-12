Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stadtlabor

krone.tvStaffel 1Folge 3vom 12.01.2026
Folge 3: Tauschen, Reparieren – so geht Kreislaufwirtschaft

42 Min.Folge vom 12.01.2026

Die Stadt Wien baut voll auf Kreislaufwirtschaft! Das Tauschen, Reparieren und Wiederverwenden von Produkten soll künftig durch vielzählige im Grätzl angebotene Dienstleistungen und Lebensmittel im Alltag praktisch möglich und leicht zugänglich sein. Im Fokus: Reparatur, Rückgabe, Sammlung und Wiederverwendung im unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld! Wie lässt sich die Lebensmittelverschwendung vermeiden und wie gelangt man leicht zu und biologisch produzierten Lebensmitteln?

krone.tv
