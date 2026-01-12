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Stadtlabor

Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft

krone.tvStaffel 1Folge 4vom 12.01.2026
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft

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Stadtlabor

Folge 4: Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft

43 Min.Folge vom 12.01.2026

Statt ständig neue Rohstoffe zu verbrauchen, will die Stadt Wien künftig nutzen, was bereits da ist: die Innovationskraft der Menschen und die Stadt selbst als wertvolles Materiallager der Zukunft: Materialien zirkulieren, Gebäude sind nutzungsflexibel und Wien wächst nachhaltig. Im Fokus der neuen Folge „Stadlabor“: Was bedeutet „zirkuläres Bauen“ in der Praxis? Wie läuft nachhaltiger Umgang mit der Ressource Boden? Welche bautechnischen und architektonischen Lösungen im Sinne der Dauerhaftigkeit gibt es dazu?

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