Wien – eine Stadt als Materiallager der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Stadtlabor
Folge 4: Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
43 Min.Folge vom 12.01.2026
Statt ständig neue Rohstoffe zu verbrauchen, will die Stadt Wien künftig nutzen, was bereits da ist: die Innovationskraft der Menschen und die Stadt selbst als wertvolles Materiallager der Zukunft: Materialien zirkulieren, Gebäude sind nutzungsflexibel und Wien wächst nachhaltig. Im Fokus der neuen Folge „Stadlabor“: Was bedeutet „zirkuläres Bauen“ in der Praxis? Wie läuft nachhaltiger Umgang mit der Ressource Boden? Welche bautechnischen und architektonischen Lösungen im Sinne der Dauerhaftigkeit gibt es dazu?
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Genre:Wissenschaft, Talk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: krone.tv
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