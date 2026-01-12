Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stadtlabor

Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?

krone.tvStaffel 1Folge 2vom 12.01.2026
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?

Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?Jetzt kostenlos streamen

Stadtlabor

Folge 2: Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?

42 Min.Folge vom 12.01.2026

Zirkuläres Wirtschaften bietet Chancen auf mehreren Ebenen. Unternehmen werden gegenüber Unsicherheiten entlang globaler Lieferketten resilient aufgestellt, da Kreislaufwirtschaft stärker auf Aufbereitung sowie Wieder- und Weiterverwendung bereits genutzter Ressourcen ausgerichtet ist. Im Fokus: Wie können Wiener Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil generieren, weil ihnen der Übergang zu einem ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaften gelungen ist. Neue Ideen und erfolgreiche Lösungen für zirkuläre Lösungen „Made in Vienna.“

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stadtlabor
krone.tv
Stadtlabor

Stadtlabor

Alle 1 Staffeln und Folgen