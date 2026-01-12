Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
42 Min.Folge vom 12.01.2026
Zirkuläres Wirtschaften bietet Chancen auf mehreren Ebenen. Unternehmen werden gegenüber Unsicherheiten entlang globaler Lieferketten resilient aufgestellt, da Kreislaufwirtschaft stärker auf Aufbereitung sowie Wieder- und Weiterverwendung bereits genutzter Ressourcen ausgerichtet ist. Im Fokus: Wie können Wiener Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil generieren, weil ihnen der Übergang zu einem ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaften gelungen ist. Neue Ideen und erfolgreiche Lösungen für zirkuläre Lösungen „Made in Vienna.“
