Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 27.09.2022: Kalimera!
44 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12
Die „Steel Buddies“ müssen sich nach der Landung auf Kreta sputen. Die Mechanik-Experten sollen dort eine defekte Ölmühle reparieren. Und dabei ist Eile geboten, denn Fruchtfliegen machen sich über die Olivenernte her. Die Vollblutschrauber müssen die Maschine möglichst schnell auf Vordermann bringen, damit Michael Manousakis' Onkel die Früchte in flüssiges Gold verwandeln kann. Julie ist in Griechenland auch mit von der Partie. „Miss Morlock USA“ steht dem Team hilfreich zur Seite. Aber die Rettungsaktion entwickelt sich zu einer „Mission Impossible“.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
