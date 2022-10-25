Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Unter Druck

DMAX Folge vom 25.10.2022
Unter Druck

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 25.10.2022: Unter Druck

45 Min. Ab 12

In Zweibrücken verfahren die „Steel Buddies“ nach dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Mechaniker-Team von „Morlock Motors“ will dort einen 20 Tonnen schweren AM General M917 auf Vordermann bringen. Aber die Arbeiten ziehen sich in die Länge. Muss das Fahrzeug in die Notaufnahme nach Peterslahr? Für Günthers alten Ford Fiesta sieht die Zukunft noch düsterer aus. Der Wagen ist wohl nicht mehr zu retten. Das geht dem Profi-Schrauber nah. Und wie steht es um die Douglas DC-3? Auch bei diesem Projekt gibt es, wie könnte es anders sein, Probleme.

