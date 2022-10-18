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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Spurensuche

DMAXFolge vom 18.10.2022
Spurensuche

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 18.10.2022: Spurensuche

44 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12

Die „Steel Buddies“ schrauben auf dem Flughafen in Zweibrücken noch immer am Kipper und am Radlader. Dabei gilt nach alter „Morlock Motors“-Manier die Devise: Was nicht passt, wird passend gemacht. Denn wer braucht schon einen Hammer, wenn sich die Angelegenheit auch mit einem ordentlichen Fußtritt erledigen lässt? Im Westerwald ist ebenfalls technisches Know-how gefragt. Dort wollen die Mechanik-Experten Günthers geliebten Ford Fiesta retten. Und in Italien wird es in dieser Folge emotional. Julie sucht in Südeuropa nach ihren familiären Wurzeln.

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