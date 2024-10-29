Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Gipfelstürmer

DMAXFolge vom 29.10.2024
Gipfelstürmer

GipfelstürmerJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 29.10.2024: Gipfelstürmer

45 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Michael Manousakis plant mit seiner Truppe einen Ausflug auf den höchsten Gipfel Arizonas. Die Bergwanderung soll die „Steel Buddies“ auf die geplante Nordpol-Mission vorbereiten und ihr Durchhaltevermögen testen. Aber schon die Anreise gestaltet sich wegen der Kälte in Flagstaff schwierig. Der Schulbus, das bevorzugte Reisemobil der Vollblutschrauber, springt nicht an. Im Westerwald muss derweil eine Straßensperre weichen, die unerwünschte Besucher vom Firmengelände fernhalten sollte. Der tonnenschwere Metallkoloss ist den Rettungsdiensten ein Dorn im Auge.

Alle verfügbaren Folgen