Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 17.09.2024: Moment der Wahrheit
45 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Die angriffslustigen Bienen wurden umgesiedelt. Doch noch können Michael Manousakis und seine Vollblutschrauber im US-Bundesstaat Arizona nicht durchatmen. Denn in Glendale naht der Moment der Wahrheit. Ein erfahrener Prüfer nimmt auf dem Airport das Amphibienflugzeug der „Steel Buddies“ unter die Lupe. Ist die Grumman HU-16 noch flugtauglich oder stellt die Korrosion an den Tragflächen der 60 Jahre alten Maschine ein zu großes Risiko dar? Daumen hoch oder Daumen runter: Das Urteil des Experten entscheidet über den Fortgang der „Mission Nordpol“.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.