Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 10.12.2024: Schwerer Abschied
45 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Ein potenzieller Abnehmer interessiert sich für das Schatztaucherschiff der „Steel Buddies“. Er möchte die „Hinder“ in seinem kleinen Freizeitpark ausstellen. In Büsum erlebt Michael Manousakis jedoch eine böse Überraschung. Aus dem Wasserfahrzeug wurde Technik gestohlen. Und der georderte Kran ist zu schwach, um das Schiff aus dem Hafenbecken zu heben. Kalle und Klotzki bedienen unterdessen die Nachfrage nach Humvees. Das Duo nimmt im Westerwald einen Kunden in Empfang. Die Probefahrt verläuft erfolgreich. Der Knüller folgt aber erst im Anschluss.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
