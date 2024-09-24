Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Freunde kommen, Freunde gehen

DMAXFolge vom 24.09.2024
Freunde kommen, Freunde gehen

Freunde kommen, Freunde gehenJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 24.09.2024: Freunde kommen, Freunde gehen

45 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12

In dieser Folge bekommt Michael Manousakis im Westerwald Besuch aus Polen. Sein alter Freund und Geschäftspartner Marian ist mit zwei frisch restaurierten „Mutts“ nach Peterslahr gereist. Nach einer gründlichen Prüfung stellt sich allerdings heraus: Bei der Arbeit wurden einige Mängel übersehen. Auf dem Firmenhof kommt es zu einer Konfrontation zwischen Marian und den „Steel Buddies“. Und Michael Manousakis steht zwischen den Fronten. Denn es eines der Fahrzeuge wurde bereits verkauft. Ein Stammkunde von „Morlock Motors“ will den Wagen in Kürze abholen.

Alle verfügbaren Folgen