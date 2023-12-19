Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 19.12.2023: Der Gold-Kunde
45 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Die „Steel Buddies“ bringen für einen Kunden, der in Afrika nach Gold schürft, einen „Reo“ auf Vordermann. Das Vehikel ist zwar fahrtüchtig, aber eine der beiden Seilwinden verweigert die Arbeit. Die Auslieferung ist für den nächsten Tag geplant, deshalb soll die Reparatur möglichst schnell über die Bühne gehen. Doch der Auftrag entpuppt sich als echte Herausforderung. Die Arbeit artet in Stress aus, denn auf dem Firmenhof von „Morlock Motors“ in Peterslahr kommen immer mehr defekte Zahnkränze zum Vorschein. Wird der „Reo“ trotzdem rechtzeitig fertig?
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.